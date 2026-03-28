Kökbörü Oyunları Türkiye’de ilk kez Erciyes’te düzenlendi

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Türklerin ata sporu Kökbörü Oyunları Erciyes 2026, Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda başladı. Kökbörü Oyunları’na; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Tuğran Ermiş, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kökbörü oyununun yalnızca bir sportif faaliyet olmadığını, kadim geleneğe saygının ifade edileceğini belirtti. Vali Çiçek, “Biz tarih sahnesine çıktığımız andan itibaren, Ötüken Irmağı'nın hemen kenarında bütün tarihi kayıtlar gösteriyor ki ecdadımız bozkırda da, o zamanlarda da Kökbörü ile zaferlerini kutluyorlardı. Eğlencelerini bu oyunla yapıyorlardı. Yüzyıllar geçti kan aynı kan, millet aynı millet. Tekrar kültürüne sahip çıkarak aynı Tanrı Dağı’nın eteklerinde olduğu gibi, bu sefer de Erciyes Dağı’nın eteklerinde ses veriyor. Burada sadece bir Kökbörü oyunu derken sportif bir faaliyet falan izlemeyeceğiz. Aynı zamanda kadim geleneğimize saygımızı ifade edeceğiz. Kökbörü Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Ata sporunu Kayserililerle buluşturduğu için tebrik ediyorum. Sporcularımızı heyecanla bekliyorum. Kökbörü oyunlarının Kayserimize hayırlı olmasını diliyor, her birinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

‘KÖKBÖRÜ ERCİYES TARİHİNE DAMGA VURACAK’

Türkiye’de ilk defa düzenlenen Kökbörü Oyunları Erciyes 2026’nın Erciyes tarihine damga vuracağını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Erciyes şimdiye kadar Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu 2005 yılından itibaren süregelen yatırımlarla; yüzlerce mahalli, milli ve uluslararası aktiviteye ev sahipliği yaptı. Bunun içerisinde çok sayıda Avrupa Kupası, Dünya Kupası var. Ama böylesine tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ve Orta Asya'daki atalarımızın oynamış olduğu o zamanki şartlarda çok manalı, güzel, keyifli bir savaşçılık, direnç ve dayanıklılık ifadesi olan Kökbörü herhalde bugün ilk defa Erciyes tarihine de damga vuracak güzel bir aktivite olacak” açıklamalarında bulundu.

‘KÖKBÖRÜ YARIŞMALARIYLA, KAYSERİ’YE ÖNEMLİ BİR İMZA ATILMIŞ OLUYOR’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kökbörü yarışmalarının Kültür Başkenti'ne aday olan Kayseri’ye önemli bir imza atığını vurgulayarak, “Ata sporumuz, atlarla ilgili olan sporlarda önemli bir yer alan bu Kökbörü, yarışmalarıyla da Kültür Başkenti'ne aday olan Kayserimize önemli bir imza atılmış oluyor. İnşallah daha değişik etkinliklerle 'Sporun Başkenti' olma yolunda irade ortaya koyan; Sayın Valimizin sürekli teşvik ettiği ve bizim de yüreklendirilerek adeta adımlar attığımız 2027 Kültür Başkenti, 2029 Spor Başkenti olma yolundaki gayretlerimizi sürdürdüğümüzü, 16-17 Nisan'da da ACES yetkililerinin gelmek suretiyle Kayserimizde yapılacak olan bir çalışmayla da bu alanda da önemli bir çalışmaya imza atacağımızı, en güçlü aday olduğumuzu da buradan paylaşmak istiyorum. Yapılacak çalışmanın kazasız belasız tamamlanmasını, yarışmalarda derece alacak dostlarımızı da şimdiden tebrik ederek Kayserimize renk kattınız, iyi ki varsınız diyorum” ifadelerini kullandı.