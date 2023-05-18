Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 37 tutuklama

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 38 kişiden 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞ
  • 18.05.2023 17:53
  • Güncelleme: 18.05.2023 18:14
  • 68
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 37 tutuklama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda gözaltına alınan 38 kişiden 37’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat destekli 500 personelin katılımı ile en büyük ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ gerçekleştirildi. Ekiplerin 5,5 ay süren takibinin ardından 55 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 38 zehir taciri yakalandı. Bu süre içerisinde 147 kilo uyuşturucu madde, 11 bin 560 adet sentetik hap, 2 bin 192 adet hap, 28 adet tabanca ve 48 adet mermi, 1 adet tüfek ve 14 kartuş, 3 adet telefon, 3 adet alüminyum folyo, 100 dolar ve 51 bin 460 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 37 şahıs da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
U18 Türkiye Şampiyonası: Kayseri Atletikspor: 3- Samsun Büyükşehir Belediyespor:0

U18 Türkiye Şampiyonası: Kayseri Atletikspor: 3- Samsun Büyükşehir Belediyespor:0

AK Parti'den seçmenlere 28 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım müjdesi

AK Parti'den seçmenlere 28 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım müjdesi

Melikgazi'de Vezneler Hafta Sonu Açık

Melikgazi'de Vezneler Hafta Sonu Açık

Protokolden 19 Mayıs mesajları

Protokolden 19 Mayıs mesajları

İşçilerin sendikalaşma mücadelesi sürüyor

İşçilerin sendikalaşma mücadelesi sürüyor

14 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

14 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Kayserispor’da Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 37 tutuklama

Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 37 tutuklama

DAHA FAZLA
2 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı

2 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı

Öğrencilerin eserleri, Kayseri Müzesi'nde sergilendi

Öğrencilerin eserleri, Kayseri Müzesi’nde sergilendi

Deprem Yorgunu Kayseri'de Konut satışı zirvede

Deprem Yorgunu Kayseri’de Konut satışı zirvede

Kayseri semt pazarı fiyatları | 18.05.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 18.05.2023

Sahte araç ilanıyla 540 bin TL dolandıranlar tutuklandı

Sahte araç ilanıyla 540 bin TL dolandıranlar tutuklandı