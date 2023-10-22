Kolay e-ihracatın kapısı 'Nice4Home', Türkiye'ye kapılarını Kayseri'den açtı

Merkezi Almanya'da bulunan ve Avrupa'daki 9 ülkede 17 dijital platform ile e-ihracat yapan Nice4Home, Türkiye'de ilk olarak Kayseri'de yatırımcılara tanıtıldı. Şirket faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Nice4Home Türkiye CEO'su Çiğdem Genç, 'Hedefimiz üreticileri Avrupa'ya bağlamak' dedi.

PAYLAŞ
  • 22.10.2023 10:55
  • Güncelleme: 22.10.2023 12:07
Kolay e-ihracatın kapısı 'Nice4Home', Türkiye'ye kapılarını Kayseri'den açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merkezi Almanya’da bulunan ve Avrupa’daki 9 ülkede 17 dijital platform ile e-ihracat yapan Nice4Home, Türkiye’de ilk olarak Kayseri’de yatırımcılara tanıtıldı. Şirket faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Nice4Home Türkiye CEO’su Çiğdem Genç, “Hedefimiz üreticileri Avrupa’ya bağlamak” dedi.

Üreticilerin ürünlerini Avrupa’daki son kullanıcılara güvenle ulaştıran Nice4Home, Türkiye’nin lider e-ihracat platformlarından biri olmayı hedefliyor. Diğer e-ticaret pazarlarından farklı olarak, Nice4Home’un kurduğu sistem sayesinde üretici firmalar hem zahmetsiz olarak e-ihracat yapabiliyor hem de fatura bedellerini hemen hesaplarında görebiliyor. Türkiye’deki tanıtımına Kayseri’den başlayan Nice4Home tanıtım etkinliğine en küçüğünden en büyüğüne mobilya, tekstil ve züccaciye üretici ve satıcılar katıldı. Amaçlarının Avrupa’nın 9 ülkesine ihracat yaptıkları dijital platformla birlikte üreticilere ihracat kapılarını açmak olduğunu söyleyen Nice4Home Türkiye CEO’su Çiğdem Genç, “Nice4Home, e-ihracat sitesidir. Burada bizim amacımız Avrupa’nın 9 ülkesine 17 tane dijital platformla bir tıkla üreticilerimize ihracat kapılarını açmak. Kayseri’de Nice4Home kimdir? e-ihracatta yeri, önemi ve şirketimizi tanıtmak için bulunuyoruz. Nice4Home olarak aslında Almanya menşeili bir firmayız. Biz Türkiye’de ilk Kayseri’de yerimizi açtık. Milliyetçi duygularla harekete geçtik. Bizim amacımız Türkiye’ye büyük yatırımlar yapıp Avrupa’dan döviz girdisini sağlamak. Bundan sonraki hedeflerimiz de şunlar; ilk ayağımız Kayseri, daha sonra İnegöl, Ankara, İstanbul, Uşak ve Denizli gibi şehirlerimize de yönelik yine ihracatı güçlendirmek adına devam etmektir. Bizim dijital platformumuzda sadece mobilya satışı yok. Mobilya dışında tekstil, züccaciye ve inşaat malzemeleri de var. Şöyle ki Kayseri’yi seçme sebebimiz de Yönetim Kurulu Başkanımız Müjdat Demir Kayserili olduğu için de ilk hedefi Kayseri oldu. Şöyle söyleyeyim; bizim hedefimiz zaten üreticileri Avrupa’ya bağlamak. Döviz girdisini tamamen Türkiye’ye yapmak. Nice4Home ekibi olarak biz şunu düşünüyoruz; e-ihracatımızı güçlendirerek Türkiye’ye döviz girdisini sağlayıp üreticimizi kalkındırmak. Biz Türkiye’yi kalkındırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen tanıtımda, Nice4Home yetkilileri tarafından etkinliğe katılan üretici ve satıcılara bilgiler verildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kolay e-ihracatın kapısı 'Nice4Home', Türkiye'ye kapılarını Kayseri'den açtı

Kolay e-ihracatın kapısı 'Nice4Home', Türkiye'ye kapılarını Kayseri'den açtı

Talas'ta 376 yeni iş yeri açıldı

Talas'ta 376 yeni iş yeri açıldı

Soğanlı'yı 12 bin kişi havadan izledi

Soğanlı'yı 12 bin kişi havadan izledi

Bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs daha sonra polislere yönelince etkisiz hale getirildi

Bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs daha sonra polislere yönelince etkisiz hale getirildi

Başkan Çamlı'dan İlhan Parlak çıkışı

Başkan Çamlı’dan İlhan Parlak çıkışı

KTO Başkanı Ömer Gülsoy: 'Ülkedeki dengeli kalkınma için Orta Anadolu'da havza oluşturulmalı'

KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “Ülkedeki dengeli kalkınma için Orta Anadolu’da havza oluşturulmalı”

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

5
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

6
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talasgücü mağlubiyet serisini 3 maça çıkardı

Talasgücü mağlubiyet serisini 3 maça çıkardı

750 yıllık Selçuklu Mimarisi 'Hacı Kılıç Cami ve Medresesi'

750 yıllık Selçuklu Mimarisi “Hacı Kılıç Cami ve Medresesi”

DAHA FAZLA
Doğal antibiyotik: Kelle paça

Doğal antibiyotik: Kelle paça

Paleontoloji Müzesi ilgi çekmeye devam ediyor

Paleontoloji Müzesi ilgi çekmeye devam ediyor

Başkan Büyükkılıç'tan 35 milyon TL'lik yol açıklaması

Başkan Büyükkılıç'tan 35 milyon TL'lik yol açıklaması

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklar için ağaç evin de olduğu çok fonksiyonlu park yapıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklar için ağaç evin de olduğu çok fonksiyonlu park yapıyoruz'

Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Artistik Buz Pateni takımına malzeme dağıtımı yapıldı

Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Artistik Buz Pateni takımına malzeme dağıtımı yapıldı