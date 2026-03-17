Kolonyacılarda bayram yoğunluğu

Bayram ziyaretlerinde ikram geleneğinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan kolonya, vatandaşların alışveriş listesinde ilk sıralarda bulunuyor. Bu kapsamda alışverişe çıkan vatandaşlar, hem kendileri hem de misafirleri için kolonyacılara yönelerek yoğunluk oluşturuyor. Kent genelinde faaliyet gösteren esnaf, artan talebe yetişebilmek için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlarken, özellikle limon başta olmak üzere farklı esanslara sahip kolonyalar en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır sektörde hizmet veren esnaf ise artan talepten memnuniyet duyduklarını ifade ediyor. Kentte 30 yıldır kolonyacılık yapan Ali Özdemir (55), firmalarının geçmişinin 1935 yılına dayandığını belirterek, bayram dönemlerinde müşteri hareketliliğinin her yıl arttığını söyledi. Özdemir, “Kendi formülümüzle ürettiğimiz kolonyaların yanı sıra özel siparişlere göre üretimlerimiz de var. Vatandaşlarımızın bayram hazırlıklarını rahatlıkla yapabilmesi için ürün çeşitliliğimizi artırdık. Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle memnunuz” dedi.

Dükkanlarında yaklaşık 40 çeşit kolonya bulunduğunu dile getiren Özdemir, klasik esansların yanı sıra parfüm özellikli yeni ürünlerin de yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Müşteri taleplerine göre özel parfüm üretimi de gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, bayram öncesinde yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

“LİTRE FİYATLARI 180-200 TL’DEN BAŞLIYOR”

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Özdemir, kolonyaların kalitesine göre değişiklik gösterdiğini belirterek, “Fiyatlarımız gayet uygun ve makul seviyelerde. Litre fiyatlarımız ortalama 180–200 TL civarında başlıyor. Daha küçük şişelerde ise 50–60 TL bandında ürünlerimiz mevcut. Bayramın eski geleneklerini yaşatmak isteyen tüm vatandaşlarımızı dükkanımıza bekliyoruz. Misafirlerini bizim kolonyamızla karşılasınlar” ifadelerini kullandı.