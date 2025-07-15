Kolovetsios veda mesajı yayınladı

Kayserispor'da 5 sezon forma giydikten sonra Sakaryaspor'a transfer olan Kolovetsios veda mesajı yayınladı.

Kolovetsios veda mesajı yayınladı

Kayserispor’da 2024 – 2025 sezonu sonunda 11 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sözleşmesi bitenlerden Kolovetsios, Sakaryaspor ile anlaştı. Yunan savunma oyuncusu 5 sezon forma giydiği Kayserispor’a veda mesajı yayınladı. Tecrübeli futbolcu tarafından yayınlanan veda mesajında, “Beş harika yılın ardından Kayserispor ailesine veda etme zamanı geldi. Sözleşmem sona erdi. Ama geriye anılar, güçlü bağlar kalacak. Takım arkadaşlarıma, teknik heyete, yönetime ve hepsinden önemlisi beni her adımda destekleyen taraftara teşekkür etmek istiyorum. Birlikte yaşadığımız her şey için gurur ve minnettarlıkla ayrılıyorum. Herkese en iyi içtenlikle en iyisini diliyorum” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi

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