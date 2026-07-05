Kolundan bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Kocasinan ilçesinde çocuk şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kolundan bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Kocasinan ilçesinde çocuk şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi üzerinde meydana geldi. Çocuklar arasında yaşanan bıçaklı kavgada N.Ö. kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif yaralanan N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.