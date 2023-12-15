KOM'dan 'aranan şahıslara' operasyon: 10 gözaltı
Kayseri'de KOM ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.
- 15.12.2023 17:09
- Güncelleme: 15.12.2023 17:48
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de KOM ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyete götürüldü.
İHA
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