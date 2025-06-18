KOM'dan kaçak sigara operasyonu
Kayseri'de polis ekipleri kaçak şekilde sigara dolumu yapıp sattığı tespit edilen bir kişiyi adrese düzenlenen operasyon sonucu yakaladı. Operasyon doğrultusunda aramalarda 220 bin adet makaron, 105 kilogram kaçak tütün ve 1 adet elektrikli sigara dolum makinası ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından ikametinde sigara dolumu yaparak satış yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahsın adresine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon doğrultusunda A.Ş. (47) isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 220 bin adet makaron, 105 kilogram kaçak tütün ve 1 adet elektrikli sigara dolum makinası ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında ‘5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.