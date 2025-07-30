KOM'dan operasyon: 1 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

KOM'dan operasyon: 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda: Hakkında; ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (42) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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