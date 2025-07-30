KOM'dan operasyon: 1 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda: Hakkında; ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (42) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.