KOM'dan operasyon: 15 litre etil alkol ele geçirildi KAYSERİ (1HA)- Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 adet cep telefonu, 16 bin dal boş makaron, 4 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron, 210 adet puro, 490 paket sigara, 30 kilogram kaçak tütün, 118 adet alkol yapımında kullanılın malzeme, 1 şişe alkol, 15 litre etil alkol, 23,26 gram narkotik madde ele geçirildi. Yakalanan 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 8 adet cep telefonu, 16 bin dal boş makaron, 4 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron, 210 adet puro, 490 paket sigara, 30 kilogram kaçak tütün, 118 adet alkol yapımında kullanılın malzeme, 1 şişe alkol, 15 litre etil alkol, 23,26 gram narkotik madde, 7 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 151 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Aranan şahıslar kapsamında 23 şahıs yakalandı. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 6 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 8 adet cep telefonu, 16 bin dal boş makaron, 4 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron, 210 adet puro, 490 paket sigara, 30 kilogram kaçak tütün, 118 adet alkol yapımında kullanılın malzeme, 1 şişe alkol, 15 litre etil alkol, 23,26 gram narkotik madde, 7 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 151 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Aranan şahıslar kapsamında 23 şahıs yakalandı. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 6 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

