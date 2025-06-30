KOM'dan operasyon: 23 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 23 aranan şahıs yakalandı. 740 adet sikke ele geçirildi.

KOM'dan operasyon: 23 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 aranan şahıs yakalanırken, ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay kapsamında 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 656 paket kaçak sigara, 2 bin 998 adet emtia, 740 adet sikke ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Nüfus oranına göre Kayseri, koruyucu aile sayısında birinci sırada'
'Nüfus oranına göre Kayseri, koruyucu aile sayısında birinci sırada'
Kayseri İtfaiyesinden miniklere 'yangın bilinci eğitimi'
Kayseri İtfaiyesinden miniklere 'yangın bilinci eğitimi'
Kayseri'de Kütüphane Sayısı Artıyor: 6 ayda 1 milyona yakın ziyaretçi
Kayseri'de Kütüphane Sayısı Artıyor: 6 ayda 1 milyona yakın ziyaretçi
Talas'ın 'Şeffaf Oda' Uygulaması Uluslararası İlgi Görüyor
Talas'ın "Şeffaf Oda" Uygulaması Uluslararası İlgi Görüyor
Kayseri'nin Dış Ticaret Verileri: Mayıs Ayında İhracat Artışı
Kayseri'nin Dış Ticaret Verileri: Mayıs Ayında İhracat Artışı
HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Kayseri'de Konuştu: 'Emekli Maaşı Asgari Ücretin Altında Olmamalı'
HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Kayseri'de Konuştu: 'Emekli Maaşı Asgari Ücretin Altında Olmamalı'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!