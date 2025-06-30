KOM'dan operasyon: 23 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 23 aranan şahıs yakalandı. 740 adet sikke ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 aranan şahıs yakalanırken, ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay kapsamında 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Öte yandan gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 656 paket kaçak sigara, 2 bin 998 adet emtia, 740 adet sikke ele geçirildi.