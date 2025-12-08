KOM'dan operasyon: 502 bin adet makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yüklü miktarda kaçak sigara yapımında kullanılan makaron ile TAPDK bandrolü olduğu ve piyasaya süreceği tespit edilen Ö.Ö. (39) yakalandı.

KOM'dan operasyon: 502 bin adet makaron ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın yüklü miktarda kaçak sigara yapımında kullanılan makaron ile TAPDK bandrolü olduğu ve piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Ö.Ö. (39) isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda; 502 bin adet makaron, bin 710 adet TAPDK bandrolü ve çeşitli miktarlarda paketlenmiş kaçak sigara ele geçirildi. Ö.Ö.(39) hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

