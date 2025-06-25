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  • KOM'dan operasyon: Bizans ve Roma dönemine ait 740 adet sikke ele geçirildi

KOM'dan operasyon: Bizans ve Roma dönemine ait 740 adet sikke ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda tarihi eder satışı yapacağı istihbaratı üzerine 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait 740 adet sikke ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

KOM'dan operasyon: Bizans ve Roma dönemine ait 740 adet sikke ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerince yapılan operasyonda tarihi eder satışı yapacağı istihbaratı üzerine 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait 740 adet sikke ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kayseri’de tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaşılarak operasyon düzenlendi. Alınan istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda; S.M. (33), E.K. (35) ve M.B. (69) isimli 3 şüpheli yakalandı.
Şahıslara ait araçta yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemine ait 740 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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