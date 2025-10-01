KOM ekipleri 1 ayda 193 bin 560 dal içi doldurulmuş makaron ele geçirdi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 96 şişe sahte alkol, 925 adet kaçak emtia(parfüm), 193 bin 560 dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 96 şişe sahte alkol, 20 litre sahte alkol, 880 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 212 adet alkol bandrolü, 15 adet kaçak cep telefonu, 67 adet cinsel içerikli ilaç, 28 adet elektronik sigara, 30 adet evrak, 2 bin 400 ABD doları, 300 EURO, 179 adet elektrikli eşya (matkap), 925 adet kaçak emtia(parfüm), 38 adet tabanca fişeği, 3 adet uzun namlulu fişek, 21 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 26 adet silah parçası, bin 105 adet tarihi obje, 1 adet altın arama dedektör, 353 kg tütün, 193 bin 560 dal içi doldurulmuş makaron, 115.200 dal boş makaron, bin 136 adet puro, 6 bin 787 paket kaçak sigara, 2 adet sigara dolum makinası, 18 adet basılmış APP plaka, 443 adet boş plaka, 1 adet mühür basma makinası, 12 kg plaka boyamada kullanılan boya ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 36 olay kapsamında 46 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken aranan şahıslar kapsamında 98 şahıs ise yakalandı. 6 Şahıs adli makamlarca tutuklandı.