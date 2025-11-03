KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
Kayseri'de polis ekipleri son bir hafta içerisinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 10 bin 400 adet makaron ve 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda;
10 bin 400 adet makaron, 919 adet emtia, 200 paket kaçak sigara, 20 litre sahte alkol, 102 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 9 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı ve aranan şahıslar kapsamında 18 kişi yakalandı.