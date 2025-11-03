KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi

Kayseri'de polis ekipleri son bir hafta içerisinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 10 bin 400 adet makaron ve 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.

KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda;
10 bin 400 adet makaron, 919 adet emtia, 200 paket kaçak sigara, 20 litre sahte alkol, 102 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 9 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı ve aranan şahıslar kapsamında 18 kişi yakalandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ ile KAYOTED iş birliği yapacak
ERÜ ile KAYOTED iş birliği yapacak
Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın
Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın
Yeşilhisar'a 158 konut inşa edilecek
Yeşilhisar’a 158 konut inşa edilecek
Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi: 190 şahıs tutuklandı
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi: 190 şahıs tutuklandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!