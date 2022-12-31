KOM ekipleri 2022'de suça ve suçluya geçit vermedi

Kayseri'de KOM ekipleri tarafından 2022 yılında düzenlenen operasyonlarla suça ve suçluya geçit verilmezken, 85 ton kaçak akaryakıt, sahte alkol, tarihi eserler ve kaçak sigaralar ele geçirildi ve yüzlerce şüpheli gözaltına alındı.

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  • 31.12.2022 13:58
  • Güncelleme: 31.12.2022 19:39
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KOM ekipleri 2022'de suça ve suçluya geçit vermedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de KOM ekipleri tarafından 2022 yılında düzenlenen operasyonlarla suça ve suçluya geçit verilmezken, 85 ton kaçak akaryakıt, sahte alkol, tarihi eserler ve kaçak sigaralar ele geçirildi ve yüzlerce şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında kentin birçok farklı noktasında çalışmalarını sürdürdü. Yaptıkları çalışmalar ile suça ve suçluya geçit vermeyen ekipler, organize suç örgütlerini çökertirken, kaçak tütüncülere, sahte alkol üretenlere, terör örgütü üyelerine ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı. Ekipler tarafından titizlikle yapılan çalışmalarda, 85 ton kaçak akaryakıt, çok sayıda sahte alkol, sahte dolar, Euro ve Türk Lirası banknotu, dolu ve boş makaronlar, kaçak sigara ve cep telefonları ele geçirildi.

Ayrıca, ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü FETÖ üyesi olan şahıslarda gözaltına alındı.

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İHA

Kayseri Gündem
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