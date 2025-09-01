KOM ekipleri kaçak otomobil ele geçirdi
Kayseri'de KOM ekipleri tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 1 kaçak otomobil, 2 bin 191 emtia, 135 bin makaron ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 9 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 9 şahıs hakkında gerekli yasal
işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında ise 17 şahıs yakalandı.