KOM ekipleri kaçak otomobil ele geçirdi

Kayseri'de KOM ekipleri tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 1 kaçak otomobil, 2 bin 191 emtia, 135 bin makaron ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 9 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca  yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet kaçak otomobil, 2 bin 191 adet emtia, 135 bin adet makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 9 şahıs hakkında gerekli yasal
işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında ise 17 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

