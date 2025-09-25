KOM ekiplerinden suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı

  • Haberler
Kayseri'de KOM ekiplerince kentte gerçekleşen yağma, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama olayları ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise  1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet şarjör, 23 adet fişek, 31 adet çek - senet ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleşen  ‘Yağma’, ‘Silahlı Tehdit’, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ‘Kasten Yaralama’ olayları ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan teknik takip çalışmaları sonucu tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Haklarında ‘Kasten Yaralama’, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Mala Zarar Verme’, ‘Tehdit, Hırsızlık ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçlarından kayıtları bulunan A.D. (27), E.D. (32), O.Y. (43) ve S.D. (28) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet şarjör, 23 adet fişek, 31 adet çek - senet ele geçirildi. 
A.D., E.D., O.Y. ve S.D. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

