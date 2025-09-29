KOM ekiplerinin 1 haftalık operasyonunda 17 gözaltı

Kayseri'de KOM ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, bin 105 adet tarihi obje, 925 adet kaçak emtia(parfüm), 350 kilogram tütün ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 16 olay kapsamında 17 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 21 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet tabanca şarjörü, 179 adet elektrikli eşya, 1 adet altın arama dedektör, bin 105 adet tarihi obje, 51 şişe sahte alkol, 855 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 180 adet alkol bandrolü  bin 798 paket kaçak sigara, 28 adet elektronik sigara, bin 136 adet puro, 65 adet cinsel içerikli ilaç, 925 adet kaçak emtia(parfüm), 350 kilogram tütün, 110 bin dal boş makaron, 160 bin dal içi doldurulmuş makaron, 2 adet sigara dolum makinası ele geçirildi.  

Aranan şahıslar kapsamında 29 Şahıs yakalandı. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 16 olay kapsamında 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
 

Haber Merkezi

