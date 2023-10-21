KOM Şube 45 sikke ve obje ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda şüpheli bir kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda: Çeşitli dönemlere ait 45 sikke ve obje, 9 tarihi eser niteliğinde tabanca, 3 tarihi eser niteliğinde tüfek, 3 tarihi eser niteliğinde kılıç, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.