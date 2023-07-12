KOM Şube'den operasyon: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
- 12.07.2023 14:45
- Güncelleme: 12.07.2023 14:45
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tadilata uğramış ruhsatsız tabanca, 23 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız av tüfeği, 13 adet kayıt dışı kuru sıkı tabanca ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirildi.
1ha
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