KOM Şube’den operasyon: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tadilata uğramış ruhsatsız tabanca, 23 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız av tüfeği, 13 adet kayıt dışı kuru sıkı tabanca ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirildi.