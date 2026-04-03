Komando Caddesi - Hisarcık arasına yeni güzergah

Vatandaşlara ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak çalışma hakkında açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları ifade etti:

“ Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle ulaşımla ilgili bu sene güzel, sürpriz bir güzergah için çalışmayı başlattık. Komando Caddesi’nin devamında biliyorsunuz yamaç paraşütü pisti var. Talas ile Melikgazi’nin sınırı, Ali Dağı'nın hemen yanı tarafı. Komando Caddesi’nden Hisarcık, Kıranardı ve Özhaseki Bulvarı’na kadar olan 25 metrelik, planda bulunan ama açılmamış olan ham yolu açmaya başladık. Şu anda arkadaşlarımız bütün iş makineleriyle yolu doldurmaya başladılar. Yasal işlemlerinin %95’ini bitirmiş olduk. Ufak tefek bir mülkiyet sorunu var, onları çözüyoruz. İnşallah bu yol açıldığında özellikle Hisarcık‘tan, Kıranardı’ndan, Erciyes tarafından gelen ve o tarafa gidecek olan bütün vatandaşlarımızın kullanabilecekleri, trafiği rahatlatacak yeni bir aks hayata geçmiş olacak.”

“Türkiye’de En Çok İnşaat Ruhsatı Veren Belediyeyiz.”

Vatandaşların depremden sonra yatay mimariye yönelmeleri ile artan yol ve altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, “Bu biraz maliyetli, uğraştırıcı; ama özellikle depremden sonra düşük katlı bahçeli evlere talebin artmasıyla birlikte çok yoğun inşaat ruhsatları veriyoruz. Yıllık 4500 civarında inşaat ruhsatı veriyoruz. Türkiye’de en çok inşaat ruhsatı veren belediyeyiz. Dolayısıyla bu alanda yatay mimarideki yapılaşmaların her biri bitmeye yakın yol, doğalgaz, su, elektrik, altyapı faaliyetleri istiyor. Bu kapsamda bu yolu hayata geçiyoruz, bu yıl kabasıyla bitmiş olacak. Bu yaz yoğun bir şekilde burada çalışacağız. Yeni aksımız hayırlı olsun. Tamamlanmaya yakın tekrar sizleri bilgilendireceğiz, açılışını da hep birlikte yapacağız, hayırlı, uğurlu olsun.” Dedi.