Komando değil itfaiye eri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na yeni alınacak personeller çeşitli uygulamalı sınavlardan geçirilirken, personeller ise en iyi hizmeti verebilmek için çeşitli zorluklardaki parkurlarda eğitimlerine devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 04.02.2023 14:00
  • Güncelleme: 04.02.2023 14:15
  • 76
Komando değil itfaiye eri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na yeni alınacak personeller çeşitli uygulamalı sınavlardan geçirilirken, personeller ise en iyi hizmeti verebilmek için çeşitli zorluklardaki parkurlarda eğitimlerine devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılında yaptığı alımlarla yaş ortalamasını daha da gençleştirdi. İşe yeni alınacak şoförler, çeşitli sınavlardan geçirilirken, mevcut personellerin eğitimleri ise komando eğitimlerini aratmıyor. Sıkışmalı kaza, yangın, kurtarma gibi olaylarda eğitimlerini sürdüren itfaiye personelleri; günün 24 saati vatandaşa hizmet etmek için hazır kıta bekliyor. Eğitimler ve personel alım sınavları ile ilgili bilgiler veren İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak yaş ortalamamız 2021 yılında 52’ye yaklaşmışken, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yeni alımlarıyla beraber yaş ortalamamız şuanda 48’in altına düşmüştür. Toplam 58 personelin alımı 2023 içerisinde gerçekleştirildi. Personel alımında toplam 280’in üzerinde müracaat söz konusu oldu. Önce mülakat daha sonra slolomlar gerçekleştirmek ve uygulamalar yapılmak suretiyle personel seçimi gerçekleştirildi. Mülakattan sonraki uygulamalarda başarı gösteren arkadaşlar parkurlarda, Z parkur, sağa yanaşma, geri geri yanaşma ve slolom yaptırmak suretiyle araç kullanım becerileri ön plana çıkartıldı. Motor bilgisi, yüksekte çalışma ve dar alan fobilerine karşı da uygulama yapılmak suretiyle personel seçimi gerçekleştirildi. Kayseri halkına en iyi şekilde hizmet vermesi amacıyla eğitimlerimiz devam etmektedir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri toplamda 17 istasyon, 347 personel ve 55 araç ile vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri Ocak ayında 220’si yangın, 74’ü trafik kazası, 1’i su baskını ve 143’ü kurtarma olmak üzere toplamda 438 olaya müdahale etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
786 yıllık tarihi hamam satışa sunuldu

786 yıllık tarihi hamam satışa sunuldu

Sivaslılar Melih Eymen için gece düzenleyecek

Sivaslılar Melih Eymen için gece düzenleyecek

Tomarza'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Tomarza’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Okulların açılacağı gün yoğun kar bekleniyor, tatil uzayacak mı?

Okulların açılacağı gün yoğun kar bekleniyor, tatil uzayacak mı?

Komando değil itfaiye eri

Komando değil itfaiye eri

Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

5
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi Belediye Spor – Bursa Büyükşehir Belediye Spor: 3-0

Develi Belediye Spor – Bursa Büyükşehir Belediye Spor: 3-0

Başkan Özkaya: 'Gelecek 6'lı Masa'nın'

Başkan Özkaya: “Gelecek 6’lı Masa’nın”

DAHA FAZLA
Tarihi caminin minaresi tehlike arz ediyor

Tarihi caminin minaresi tehlike arz ediyor

Hacılar Erciyesspor - Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 0-1

Hacılar Erciyesspor - Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 0-1

Dünya Kanser Günü'nde kadınlara erken tanının önemi anlatıldı

Dünya Kanser Günü'nde kadınlara erken tanının önemi anlatıldı

Melikgazi'de 2022 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Melikgazi'de 2022 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri protokolü Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kayseri protokolü Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Çalışmalarını Yerinde İnceledi