Komando değil, kurban timi eğitimi

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi bünyesinde yer alan kurban timi adeta komando eğitimi gibi uyuşturucu iğne fırlatan tüfeklerle eğitim alarak Kurban Bayramına hazırlanıyor.

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  • 22.06.2023 09:31
  • Güncelleme: 22.06.2023 10:13
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Komando değil, kurban timi eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi bünyesinde yer alan kurban timi adeta komando eğitimi gibi uyuşturucu iğne fırlatan tüfeklerle eğitim alarak Kurban Bayramına hazırlanıyor.

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ve bayramda kaçan büyükbaş hayvanların daha kolay yakalanması için Kurban Timi kurdu. 7 kişiden oluşan ekip, hem kendi nefeslerini kullanarak üflemeli olarak hem de havalı tüfekleri kullanarak uyuşturucu iğne fırlatıp kaçan kurbanlığı yakalayan ekipler, eğitimlerini sürdürüyor. Koşuyla başlayıp, nefesi doğru kullanmak için egzersizler yapan ekipler, kullandıkları havalı tüfeklerle de fırlattıkları iğneyi hedefe tutturmak için eğitimlerini sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Mehmet Doğan, “Kocasinan Kurban Timimiz her yıl olduğu gibi Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 1 ay süren hayvan davranışları ve refahı konusunda eğitimlerini tamamlamışlardır. Timimiz hayvanları nasıl zapturapt altına alınacağını bilen profesyonel bir ekiptir. Geçen sene kaçan 10 tane kurbanlık hayvanı yakalayıp sahiplerine teslim etmiştir. Vatandaşlarımız kurbanlıklarını kaçırdıklarında kendilerinin müdahale etmesini istemiyoruz. Ellerinde sopalar ve değneklerle hayvanları daha da agresif hale getirmeden Kocasinan Belediyemizin çözüm merkezi numarası olan 222 70 00 numaralı telefonu arayarak bizlere ulaşabilirler. Ekiplerimiz olay yerine hızlı bir şekilde intikal edeceklerdir. Kaçan hayvanı enjektörlü üflemeli iğnelerle zapturapt altına alıyoruz. Bu sayede hayvana zarar vermeden belli bir süre sakinleştirerek yakalıyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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