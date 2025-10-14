Kombi ve petek temizliğiyle kışa hazırlık başladı

  • Haberler
Kış ayları yaklaşıyorken kombi ve baca temizliği gündeme geldi. Zamanında yapılan temizlik ise yakıt ve ısınmada tasarruf sağlıyor. Uzmanlar, petek temizliğinin şart olduğunu ve 2 yılda bir yapılması gerektiğini vurguluyor.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte kombi ve kaloriferler yeniden kullanılmaya başlandı. Ancak bazı evlerde peteklerin yeterince ısınmaması dikkat çekiyor. Uzmanlar, peteklerin üst kısmı sıcak, alt kısmı soğuk kalıyorsa bunun tesisatta tıkanıklık olabileceğini ve temizlik ile bakım zamanının geldiğini belirtiyor. Öte yandan uzmanlar, petek temizliğinin şart olduğunu ve 2 yılda bir yapılması gerektiğini vurguluyor.

