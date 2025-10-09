Kombi ve peteklerin aynı anda kontrol edilmesi ısı verimini artırıyor

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden kullanılmaya başlandı. Uzmanlar, kış aylarında yaşanabilecek arızaların ve yüksek faturaların önüne geçmek için vatandaşlara kombi bakımını ihmal etmemeleri konusunda uyarıyor. Kombi bakımı, yılda en az bir kez yapılması gereken bir işlem olarak öne çıkıyor. Yetkililer, özellikle uzun süre kapalı kalan kombilerin iç aksamında toz, tortu ve kireç birikimi olabileceğine dikkat çekerek, bu durumun hem cihazın ömrünü kısalttığını hem de doğalgaz tüketimini artırdığını belirtiyor. Kombi bakımında brülör temizliği, filtre kontrolü, baca çekişi ve su basıncı ayarı gibi kontrollerin yapılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, işlemlerin mutlaka yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Yetkililer ayrıca, kombi ve peteklerin aynı anda kontrol edilmesinin ısı verimini artıracağını, peteklerdeki havanın alınmasının da önemli olduğunu belirtiyor.