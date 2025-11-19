Komiser Alpahan: 'Kaçakçılık suçlarında bireysel satıcılar ön planda'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde Komiser Adem Alpahan ve Polis Memuru Zafer Ateş Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı. Komiser Adem Alpahan Kaçakçılık suçlarına karışanlar genelde örgütlü yapılar mı yoksa bireysel mi oldukları ile ilgili bilgiler verdi. Komiser Alphan: “Kaçakçılık suçlu profili genelde bireysel oluyor. Örgütlü aşamaları da var ama burada örgütlü aşamaya örnek verebilirsek akaryakıt kaçakçılığını verebiliriz. Çünkü bir akaryakıt kaçakçılığı yapılabilmesi için bir tesis lazım. Orada bir uzman lazım, kimyager lazım, analizci lazım. Farklı farklı birimlerden uzman lazım. Buna bir örgüte sokabiliriz. Yani en az 3, 4, 5, 6 kişi olabilir. Ama diğer türlü bireysel profil çok fazla. Bunlar da zaten doğu illerinden gelen araçlarla veya kargo yoluyla aldıkları kaçak ürünleri kendi iş yerlerinde gizli bir şekilde veya sosyal medya aracılığıyla bu ürünleri piyasaya sürerek kaçakçılık suçunu işliyorlar. Bu suçlarda bireysel satıcılar ön planda.