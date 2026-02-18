Komiser Beşparmak, 'Bankadan para çektikten sonra parayı göstermemek gerek'

Başkomiser İdris Demir ve Komiser Kemal Beşparmak, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Emniyet Raporu programına konuk olarak Moderatör Yeliz Bayazıt'ın sorularını yanıtladı.

Komiser Kemal Beşparmak, bankadan para çektikten sonra veya sarraftan altın aldıktan sonra sokağın ortasında sayılmaması gerektiğini belirterek, “Bankaya gideceksiniz para çekeceksiniz vatandaşlarımızın bazıları maalesef şu hatayı yapıyor; parayı bankadan çektikten sonra kaldırıma çıkıp sokakta bu parayı sayıyor. Bunu gösteriyor, göstermemesi gerekir. Veya sarraftan yüklü miktarda bir altın aldınız, bunu mümkün mertebe göstermemelisiniz. Çanta mümkün mertebe ön tarafta taşınırsa daha uygun olur. Bunlara dikkat edilebilir” açıklamalarında bulundu.

Başkomiser İdris Demir ise, sokakta seyyar satıcı veya ayakkabı boyacısı kılığında gizli polisler olduğunu ifade ederek, “Seyyar satıcı domates satıyor, ‘Bu polis değildir’ diye düşünüyorlardır ama ani bir olay geliştiğinde o seyyar satıcı görünümündeki polis ya da boyacı görünümündeki polis direkt olaya müdahale edebiliyor” şeklinde konuştu.