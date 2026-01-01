Komiser Sinan Taplı, “KADES uygulaması her kadının telefonunda olmalı”

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Sinan Taplı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı.

KADES uygulamasının öneminden söz eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Sinan Taplı, “Biz emniyet olarak, daha doğrusu Bakanlık bir KADES uygulaması geliştirdi. Şimdi KADES uygulamamızın önemini biz anlatıyoruz. Yüklemeyi bilmeyenlere kendimiz telefonuna yüklüyoruz, nasıl yüklendiğini gösteriyoruz, nasıl kullanılacağını anlatıyoruz. KADES’in açılımı "Kadın Destek Programı" biliyorsunuz. Herhangi bir kadın şiddete maruz kaldığı zaman KADES'te KADES butonuna bastığı zaman öncelikli ihbar olarak değerlendiriliyor ve polislerimiz, ekiplerimiz olaya anında müdahale edebiliyor. Şimdi bazı kadınlarımız diyor ki: "Ben eşimden veya ailemden şiddet görmem, benim yüklememe gerek yok." Biz de onlara şunu söylüyoruz: Yani kadınlarımız sadece eşlerinden veya aile içinden şiddet görmüyor maalesef; iş hayatında, sosyal hayatta, dışarıda da şiddete maruz kalabiliyorlar. Bütün kadınlarımızın telefonunda KADES olmasını istiyoruz çünkü herhangi bir yerde şiddete maruz kalabilirler; o sırada eğer 112’yi aradıkları zaman, şimdi olayın verdiği heyecanla adres veremeyebiliyorlar, yanlış adres veriyorlar, anlatamıyorlar, arayamıyorlar veya arayacak vakitleri olmuyor. Ama KADES öyle değil. Butona bastığı anda konumu emniyete düşüyor. Bu bakımdan KADES uygulamasını bütün cep telefonlarına, akıllı telefonlara indirilebilir. Bütün kadınlarımızda olmasını istiyoruz. Erkekler bu uygulamayı kullanamıyor” ifadelerinde bulundu.