Komiser Temel: 'Yunuslar, her bir detayı ince ince düşünülerek hazırlanmış birim'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’nde (Yunuslar) Komiser Sefer Temel ve Polis Memuru Hatice Tecer Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı. Komiser Temel: “Üniformamızdaki kırmızı ve siyah renklerin hepsinin bir anlamı var. Bu birim her bir detay ince ince düşünülerek hazırlanmış bir birim. Kırmızı renk sevecenliği, sıcakkanlılığı temsil eder. Siyah ise devletin otoritesini, gücünü temsil eden bir renktir. Bu üniformadaki renkler aslında karşıdaki kişinin niyetine bizim ona göre davrandığımızı gösteriyor. Suçlu profili ise zaten siyah renge dikkat eder. Ama masum, çocuk ise kırmızı renge dikkat edip ona göre bize kendilerini sevecenliğini gösteriyor. Biz daha çok asayiş olaylarına bakıyoruz. Bu konularda asayiş olaylarının içerisinde de şunlar var. Aciliyet gerektiren olaylardır çünkü bizden hızlısı yok bu birimde. En hızlı biziz. Ayrıyeten mukavemet olayları, silahlı olaylar. Bunlara ek olarak da bizim icraat olarak gördüğümüz silah bulma, uyuşturucu olma, aranan şahıs yakalama. Bu tür olaylara karşı da bizim görevlerimiz vardır. Bizi diğer birimlerden ayıran tepeden tırnağa bütün özelliklerimizi ayırıyor. Çünkü kullandığımız araçlar, motosikletimiz var mesela. Üniformamız farklı, tarzımız farklı. Araçlarımız bile siyah bizim mesela. Mevsimsel olarak değişikliğe göre motosiklet ya da araca biniyoruz. Her bir şeyimiz farklı” ifadelerini kullandı.