Komşu esnaf kavgası davasının duruşması başladı

Kayseri’de iddiaya göre komşu 2 esnaf olan Y.Ş. ile A.B. arasında şakalaşma sonrası kavga çıktı. Bıçaklı kavga nedeniyle açılan davanın duruşmasında konuşan A.B., “İş yerlerimiz diğer mağdur sanık ile yan yanaydı. Aramızda şakalaşmalar oluyordu rahatsız olduğumu dile getirdim. O devam etti. İş yerinden eve giderken onu gördüm. Gidip uyardım tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü, arbede esnasında o kullandığı bıçak nedeniyle akciğerimden bıçaklandım. Ben farkında değildim. Bana bıçakla vurduktan sonra uzaklaştı. Şikayetçiyim” dedi. Y.Ş. ise mahkemede, “Akşam üzeri 2 kişi işyerine geldi. Sonrasında beni takip ettiler. Ben durakta beklerken üç kişi ile gelip beni yan sokağa aldı. Kafa attı. Yere düştüm. Bana bıçak sallamıştı. Ben yer düşerken bıçak yere düştü. O an kendimi korumak istedim. Ben sol baldırımdan omuzumdan sol kaşımdan bıçaklamadım. Durağın yanındaki Emniyet müdürlüğü tarafından ambulans çağırıldı” diye belirtti. Mahkeme savcısı mağdur sanık Y.Ş. isin, ‘öldürmeye teşebbüs’, A.B. için ise, ’yaralama’dan ceza istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.