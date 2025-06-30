Komşu kavgası nedeniyle açılan davanın karar duruşması görüldü

Melikgazi İlçesinde 2022 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre R.A. ile aynı apartmanda oturan ve bina yöneticisi olarak görev yapan K.D. arasında tartışma yaşandı. Olay günü R.A. ile K.D. arasında kavga çıktı. Olay sonrası R.A. apartman yöneticisi komşusundan şikayetçi oldu. K.D. hakkında dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya müşteki R.A. ve tutuksuz sanık K.D. ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan sanık K.D., “Sanık müşteki benim komşumdu. Ben yöneticiydim. Asansör yaptırdım hepsi bana düşman oldu. Asansör yaptırdım. Asansörcü de işi savsakladı süreç uzadı. O nedenle aramızda sıkıntı vardı. Olay günü okula çocuğumu almaya gidiyordum. Katılan bana küfürler etti. Yakamı topladı. İttirdim, yere düştü. Kaldırdık, hastaneye götürecektim arabaya bindi sonra ‘torunumu alacağım beni okula götür’ dedi. Sonra da şikayetçi olmuş. İfadeleri çelişkili. Ben katılanı takip etmedim. Ben bir şey yapmadım” diye konuştu. Avukatı ise “Katılan tarafından olay öncesi ve sonrası müvekkilin aracına zarar verilmesi söz konusu. Ayrıca müvekkilim defalarca takip edilmiştir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum” diye belirtti. Müşteki R.A. ise “Olay günü torunumu almaya okula gidiyordum. Beni takip etti. Öncesinde de aramızdaki konu nedeniyle beni takip ediyordu. Mahalle camiinin oraya varınca çağırdı. Yanına gittim bana yumruk vurdu. Kafamı yere çarptı. O anı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde sanık bana ‘İldem Acile götürüyorum’ dedi. ‘Beni okulun önüne bırak torunumu alacağım’ dedim. Kızımın evine gittim. Polis ve ambulans geldi hastaneye gittim. Şikayetçiyim” dedi. Müşteki avukatı ise, “Müvekkilim 3 gün yoğun bakımda kalmıştır. Sanık ambulansı aramamıştır. Olay anı kamera kayıtları vardır. Sanığın üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Sanık kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı vererek cezayı erteledi.