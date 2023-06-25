Komşuları tarafından darp edilen aile itfaiyeye sığındı

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu bildirilen aile ve komşular arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Kendilerine saldırıldığını iddia eden aile kaçmaya başladı. Arkada kalan küçük kız çocuğu komşu tarafından darp edildi. Aile kendilerini korumak itfaiyeye sığındı.

Daha sonra karakola giden aile, karşı taraftan şikayetçi olarak ifade verdi.