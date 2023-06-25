Komşuları tarafından darp edilen aile itfaiyeye sığındı
Kayseri'de komşular arasında çıkan sözlü tartışma silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Darp edilen aile kendilerini korumak için itfaiyeye sığındı.
- 25.06.2023 13:12
- Güncelleme: 25.06.2023 13:12
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Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu bildirilen aile ve komşular arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Kendilerine saldırıldığını iddia eden aile kaçmaya başladı. Arkada kalan küçük kız çocuğu komşu tarafından darp edildi. Aile kendilerini korumak itfaiyeye sığındı.
Daha sonra karakola giden aile, karşı taraftan şikayetçi olarak ifade verdi.
1ha
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