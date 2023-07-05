Komşuların kavgası kanlı bitti

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Ziya Gökalp Caddesi, Ali İhsan Alçı bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddaya göre komşu olan A.B ile alkollü olduğu iddia edilen M.Ü gürültü sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgaya aileden üyeler de dahil olunca A.B., karşı komşusu M.Ü.‘nün karnına 2 el ateş ederek ağır yaraladı.

Olaya karışan A.Ü’nün babası O.B ise yine M.Ü’nün abisi olan M.Ü.’yü bıçakla ağır yaraladı.

Vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle, ağır yaralanan 2 kardeş M.Ü ve M.Ü Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.Ü.’yü silahla ağır yaralayan A.B olay yerinden kaçarken, abi M.Ü.’yü bıçaklayan baba O.B. ise olay yerinde polis ekiplerine teslim olarak gözaltına aldı.

Polis kaçan zanlı A.B’yi yakalamak için çalışma başlattı.