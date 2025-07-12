Komşularının evini kurşunlamakla suçlanan Metin Işık ve oğlunun yeniden yargılanmasına devam edildi

Olay 15 Ağustos 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre şarkıcı Metin Işık ve oğlu M.I. ile husumetli komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Metin Işık ile oğlunun bulunduğu taraftan pompalı tüfekle komşularına doğru av tüfeği ile ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Olay sonrası şarkıcı Metin Işık ile eşi G.I. ve oğlu M.I. gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Şarkıcı Metin Işık 4 yıl, oğlu M.I., 42,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. G.I. ise beraat etti.

SANIKLARIN YENİDEN YARGILAMASI YAPILDI

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

“ANNEM VE BABAMI AZMETTİRİCİLİĞE SOKMAK İSTYORKAR İSTİYORLAR BU HANGİ VİCDANA SIĞAR”

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken tutuklu sanık M.I. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. M.I., mahkemede “Ben istesem vurabilirdim. Ne annem ne babam bana tüfek vermedi. Çok büyük ceza aldım. Annem ve babamı azmettiriciliğe sokmak istiyorlar bu hangi vicdana sığar. 3 yıldır ceza evindeyim. Hayatımı bitirdiler” dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.