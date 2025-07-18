Komşularının evini kurşunlayan Metin Işık ve oğluna ceza yağdı

Olay 15 Ağustos 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre şarkıcı Metin Işık ve oğlu M.I. ile husumetli komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Metin Işık ile oğlunun bulunduğu taraftan pompalı tüfekle komşularına doğru av tüfeği ile ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Olay sonrası şarkıcı Metin Işık ile eşi G.I. ve oğlu M.I. gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Şarkıcı Metin Işık 4 yıl, oğlu M.I., 42,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi G.I. ise beraat etti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuklu sanık M.I. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Metin Işık ile eşi G.I. katılmadı.

TUTUKLU SANIK M.I.: BABAM BANA TÜFEK VERMEDİ

Tutuklu sanık M.I., mahkemede “Mahkemeye güveniyorum, 15 kez şikayette bulundum. Üç kez evimiz basıldı. Şahıs belindeki silahı gösterdi. Babama küfür etti. Ben ve annem vuruldu. Ailemi korumak için yere doğru ateş ettim. Üç yıldır tutukluyum. Babam bana tüfek vermedi. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

MÜŞTEKİ Y.M.S.: HAYATIMDAN 3 SENE ÇALINDI

Müştekilerden Y.M.S., “Benim hayatımdan 3 sene çalındı. Ben devletin yolundan geçiyordum. Kimseyi tehdit etmedim. Kafamı bile kaldırmadım. Gözümün önünde annem ve ablam vuruldu. Ben yaralandım. Yoldan geçerken kendisi bana laf atıyor. Her şey kamera kayıtlarında mevcut” dedi.

Müşteki avukatları ise, “Tutuklu sanık ateş ederek 40 metreden 10 metreye kadar geliyor. İki atış doğrudan yapılıyor. Metin Işık da tutuklu sanık M.I.’nın fişeği bitince dolu tüfek veriyor. ‘Yardım eden’ yönünden değerlendirilmelidir” dedi.

Diğer müşteki avukatı ise, “Olay tamamen belirlenmiş. Keşif yapılmış. Olay planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Tutuklu sanık M.I.‘nın eylemi ‘öldürmeye teşebbüs’tür. Tutuklu sanık ateş ederek 40 metreden 10 metreye kadar geliyor. Sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

KARAR ÇIKTI

Tutuklu sanık M.I. toplamda 21 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Metin Işık ise yine 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.