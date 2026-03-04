Komşularının evinin kurşunlandığı olayla suçlanan Metin Işık’ın cezası kesinleşti

  • Haberler
Komşu iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle oğlu ve eşi ile birlikte yargılanan Metin Işık istinaf kararı ile 3 yıl 12 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 15 Ağustos 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre şarkıcı Metin Işık ve oğlu M.I. ile husumetli komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Metin Işık ile oğlunun bulunduğu taraftan pompalı tüfekle komşularına doğru av tüfeği ile ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Olay sonrası şarkıcı Metin Işık ile eşi G.I. ve oğlu M.I. gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Şarkıcı Metin Işık 4 yıl, oğlu M.I., 42,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi G.I. ise beraat etti. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.  İstinaf mahkemesi tutuklu sanık M.I.’nın toplamda 23 yıl 6 ay hapis cezasında bir değişiklik yapmazken, Metin Işık 3 yıl 12 ay 22 gün ceza aldı. Avukatı ile birlikte 26 Şubat Perşembe günü adliyeye gelen Metin Işık’ın cezaevine teslim olduğu öğrenildi.

