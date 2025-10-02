Komşusunu 'yaralama'dan yargılanan şahıs suçlamayı reddetti

İddiaya göre G.D. isimli şahıs, besicilik yapan S.A.(46)’nın eşine taciz mesajları attıktan sonra samanlarını ateşe verdi. S.A. ile G.D. arasında bıçaklı kavga meydana geldi. G.D. kavga sonrası S.A.’dan şikayetçi oldu. Olay nedeniyle açılan davanın bugünki duruşmasına müşteki G.D. katılmazken sanık avukatı salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık S.A. da duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede konuşan S.A., “Ben çiftçilikle uğraşırım. Bu olaydan 2 sene önce G.D. eşime cinsel içerikli mesaj atmıştı. Karşılık alamayınca kin gütmeye başladı. Olay günü sabah hastaneye gidecektim. Yakınımla Bünyan Devlet Hastanesi’ne gidiyorduk, ilçeye girişte komşum aradı. ‘Samanlığın yanıyor’ dedi. Beş dakika sonra çocuklarım aradı ‘samanlığımız yanıyor’ dediler. G.D.’nin samanlığımızı yaktığını ve kürekle eşimi kovakladıklarını söylediler. Orada bulunan yakınlarımı da darp etmiş. Ben olay yerine geldiğimde jandarma olay yerindeydi. Eve yaklaşırken G.D. duvarın dibinde olay yerine giderken bana vurdu. ‘Yaralıyım benimle uğraşma’ dedim. Yere kapandım. Sesler yükselince komşular geldi. Bana vurmaya devam ederken bıçak çekti. Ben de oğlumun yanan saman balyalarını kesmek için kullandığı bıçağı farkettim, kendimi korumak için aldım. Komşular üstüne atladı. G.D. bağırmaya başladı. Belindeki bıçağı fırlattı, benim karnıma değdi. Jandarma geldi. Hem onun bana attığı bıçağı hem de benim elimdeki bıçağı aldı. Sonra beni karakola götürdüler. Ben G.D.’yi bıçaklamadım. Ben onun bıçağını elime almadım. Kköyde bir çok kişiye taciz mesajı atmıştır. İnsanları usandırdı. Onun yüzünden köyden göçenler var” diye konuştu. Avukatı ise, “Müvekkilimiz kendi halinde çiftçidir. Kendisinde kaburga ve omurilik yaralanması vardır. Bahşigeçen bıçakta parmak izi çıkmamıştır. Mağdurun sicili kabarıktır. Müvekkilimin adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.