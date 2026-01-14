  • Haberler
  • Gündem
  • Komşusunu 'yaralama'dan yargılanan şahsın cezası belli oldu

Komşusunu 'yaralama'dan yargılanan şahsın cezası belli oldu

Pınarbaşı İlçesi'nde eşine taciz mesajları atıp samanlarını yaktıktan sonra kendisini darbettiği gerekçesiyle suçladığı komşusunu yaralamadan yargılanan şahsın cezası belli oldu.

Komşusunu 'yaralama'dan yargılanan şahsın cezası belli oldu

Olay Pınarbaşı İlçesi Hassa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre G.D. isimli şahıs, besicilik yapan S.A.(46)’nın eşine taciz mesajları attıktan sonra samanlarını ateşe verdi. S.A. ile G.D. arasında bıçaklı kavga meydana geldi.  G.D. kavga sonrası S.A.’dan şikayetçi oldu. Olay nedeniyle açılan davanın karar duruşmasına müşteki G.D. katılmazken sanık avukatı salonda hazır bulundu. Sanık ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan  5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar onanana kadar da müştekiye 100 metreye kadar yaklaşmama ve yurt dışı yasağı aldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ak Parti Kayseri Gençlik Kollarına Taze Kan: Yiğit Güler
Ak Parti Kayseri Gençlik Kollarına Taze Kan: Yiğit Güler
Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı'nın annesi toprağa verildi
Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı'nın annesi toprağa verildi
Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu Minik Öğrencilerinden Dönem Sonu Programı
Ashab-ı Suffa Kur’an Kursu Minik Öğrencilerinden Dönem Sonu Programı
'Evlilik sözleşmesi' nedir?
‘Evlilik sözleşmesi’ nedir?
Başkan Şahin, 'Önce zam sonra indirim Sebebi politik kaygılar mı?'
Başkan Şahin, “Önce zam sonra indirim; Sebebi politik kaygılar mı?”
Kayseri Başarı Spor Kulübü sporcularından Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya
Kayseri Başarı Spor Kulübü sporcularından Türkiye Şampiyonası’nda 3 madalya
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!