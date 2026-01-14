Komşusunu 'yaralama'dan yargılanan şahsın cezası belli oldu
Pınarbaşı İlçesi'nde eşine taciz mesajları atıp samanlarını yaktıktan sonra kendisini darbettiği gerekçesiyle suçladığı komşusunu yaralamadan yargılanan şahsın cezası belli oldu.
Olay Pınarbaşı İlçesi Hassa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre G.D. isimli şahıs, besicilik yapan S.A.(46)’nın eşine taciz mesajları attıktan sonra samanlarını ateşe verdi. S.A. ile G.D. arasında bıçaklı kavga meydana geldi. G.D. kavga sonrası S.A.’dan şikayetçi oldu. Olay nedeniyle açılan davanın karar duruşmasına müşteki G.D. katılmazken sanık avukatı salonda hazır bulundu. Sanık ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar onanana kadar da müştekiye 100 metreye kadar yaklaşmama ve yurt dışı yasağı aldı.