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Komşusunun Asker Gecesinde Kalp Krizi Geçiren 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde komşusunun asker gecesine katılan 42 yaşındaki Ramazan Özceviz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Komşusunun Asker Gecesinde Kalp Krizi Geçiren 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçakır Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusu İ.C.B.'nin asker eğlencesine katılan Ramazan Özceviz, program sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Özceviz, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özceviz, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi

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