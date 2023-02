Kömürcüler sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Yenidoğan Mahallesi Aslanağızı Sokakta bulunan Kömürcüler Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.E., henüz bilinmeyen bir nedenle Z.K.'nin bulunduğu adrese geldi. M.E. yanında getirdiği silahla Z.K.’yı bacağından vurarak yaraladı. M.E. daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.K. ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın şüphelisi M.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.