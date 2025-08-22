Komutan Dedebağı için veda yemeği düzenlendi

Kayseri'de İl Jandarma Komutanı olarak görev yaparken Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Tuğgeneral Hakan Dedebağı için veda yemeği düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, protokol üyeleri ile birlikte Kayseri’de görev süresi sona ererek Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ile Hisarcık Polisevinde düzenlenen veda programında bir araya geldi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı 31 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan kararla Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgehan Yeşilyurt atandı.

