  • Haberler
  • Gündem
  • Konkordato başvuruları Türkiye'de ve Kayseri'de artıyor

Konkordato başvuruları Türkiye'de ve Kayseri'de artıyor

Türkiye genelinde son yıllarda konkordato başvurularında artış gözlemleniyor. Şirketler, iflas etmeden önce borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla bu hukuki sürece başvuruyor. En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'u, Ankara izlerken üçüncü sırada ise Bursa yer aldı. Kayseri'de ise geçen ay 10'a yakın firma bu sürece gitmişti.

Konkordato başvuruları Türkiye'de ve Kayseri'de artıyor
Kayseri GündemEditör

Türkiye genelinde konkordato ilan eden firma sayısı artış gösteriyor. Şirketler, hukuki bir süreç olan konkordatoya iflas etmeden önce borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruyor. Raporlara göre konkordatoda en riskli sektörleri ilk sırada inşaat, ikinci sırada tekstil takip ediyor. Kayseri’de ise geçtiğimiz ay 8 firmanın bu sürece gittiği biliniyor.

KONKORDATO KOMİSERİ NEDİR?
Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu uyarınca konkordato komiseri, geçici ve kesin mühlet süresince borçlunun faaliyetlerini yakından takip ederek hem alacaklıların hem de borçlunun haklarını korumakla yükümlüdür. Kayseri’de ise 114 konkordato komiseri bulunuyor.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Balcı: 'Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsillerisiniz'
Başkan Balcı: "Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsillerisiniz"
Vali Çiçek 'Kızlarımız, gençlerimiz gece 3'te sokakta korku hissetmedikleri an, başarmış olacağız'
Vali Çiçek; “Kızlarımız, gençlerimiz gece 3’te sokakta korku hissetmedikleri an, başarmış olacağız”
Vali Çiçek, Develi OSB planını açıkladı
Vali Çiçek, Develi OSB planını açıkladı
Müdür Kabakcı, 'Yurtlarımızdaki amacımız, imkanların maksimum seviyede olması
Müdür Kabakcı, “Yurtlarımızdaki amacımız, imkanların maksimum seviyede olması
Vali Çiçek, 'Kayseri'de hırsızlık oranlarında ciddi bir düşüş yakaladık'
Vali Çiçek, “Kayseri’de hırsızlık oranlarında ciddi bir düşüş yakaladık”
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!