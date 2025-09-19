Konkordato başvuruları Türkiye'de ve Kayseri'de artıyor

Türkiye genelinde konkordato ilan eden firma sayısı artış gösteriyor. Şirketler, hukuki bir süreç olan konkordatoya iflas etmeden önce borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruyor. Raporlara göre konkordatoda en riskli sektörleri ilk sırada inşaat, ikinci sırada tekstil takip ediyor. Kayseri’de ise geçtiğimiz ay 8 firmanın bu sürece gittiği biliniyor.

KONKORDATO KOMİSERİ NEDİR?

Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu uyarınca konkordato komiseri, geçici ve kesin mühlet süresince borçlunun faaliyetlerini yakından takip ederek hem alacaklıların hem de borçlunun haklarını korumakla yükümlüdür. Kayseri’de ise 114 konkordato komiseri bulunuyor.