Konservatuvar kış kursları kayıtlarını almaya başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir müzik enstrümanı kullanma hayali kuran ve ses sanatlarına ilgi duyan çocuk ve yetişkinler için konservatuvar kış kursları kayıtlarını başlatıyor.

Kentte eğitim ve kursların hemen her türü ile her kademesinde görev üstlenmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda spordan mesleki kurslara, sınava hazırlıktan el becerilerine yönelik kurslarının yanında konservatuvar kurslarını da vatandaşların hizmetine sunuyor.

17 konuda konservatuvar kursu

Büyükşehir Belediyesi, kış konservatuvarı kurslarında sanatseverlere, aralarında ‘bağlama, bateri, gitar, keman, ney, piyano, resim, halk oyunları, tiyatro, ud, klarnet, yan flüt, şan, T.S.M. Korosu, T.H.M. Korosu, T.S.M. Kent Korosu ve Tasavvuf Korosu’ olmak üzere toplam 17 alanda kurs imkânı sağlayacak. Kayıt yeri, Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı No: 48’de bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Konservatuvarı olan, kontenjanların sınırlı olduğu konservatuvar kış kurslarında, hafta sonu sabah-öğle arasında 9-15 yaş arası çocuklara kurs verilmesi planlanırken, hafta içi öğle-akşam arasında ise 16-yaş ve üzeri yetişkinlere kurs verilmesi kararlaştırıldı. Kurslar için bilgi için vatandaşlar 232 20 40 ve 666 38 01 nolu telefonları arayabilecek.

Konservatuar 2023 kış kursu kayıtları 02-13 Ekim tarihleri arasında başlayacak.