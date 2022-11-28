Kontrolden çıkan hurda yüklü tır devrildi

Kayseri-Niğde Karayolu'nda hurda yüklü tır devrildi.

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  • 28.11.2022 00:43
  • Güncelleme: 28.11.2022 10:03
Kontrolden çıkan hurda yüklü tır devrildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri-Niğde Karayolu’nda hurda yüklü tır devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Niğde karayolunun 50. kilometresinde 38 ADT 989 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan tır sürücüsünü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası tır dorsesinde bulunan hurda parçaları karayoluna döküldü. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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