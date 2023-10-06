Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 1 ölü

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobilin önce bir tıra ardından başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Kayseri-Nevşehir karayolu Bozca köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan Makbule Elkatmış’ın (35) kullandığı 06 CVS 709 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aynı yönde seyreden 68 BP 064 plakalı tıra çarparak takla attı. Ardından otomobil, 38 ACR 433 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtan savrulan sürücü Makbule Elkatmış’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Elkatmış’ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle Kayseri-Nevşehir karayolu Nevşehir istikametine tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.