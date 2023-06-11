Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 Yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak üzerinde M.K’nin sürücüsü olduğu 44 EM 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.K. ile araçta bulunan 2 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.