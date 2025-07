“Konut fiyatları artacak, gayrimenkul almanın tam zamanı”

Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, Kayseri’de konut piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kayseri’de konut satışlarında düşüş yaşandığını belirterek; “Konut satışları özellikle bu ikinci altı aylık dilime girdiğimiz zaman çok durağan geçiyor. İlk çeyrekteki 2025 yılı itibariyle iyiydi ama şu anda maalesef piyasamız durgun şekilde devam ediyor. 2023, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da maalesef gurbetçilerimizden gerekli yatırımı göremedik biz. Gurbetçilerimiz fazla yatırım yapmıyorlar. Durağan geçiyor zaten piyasamızda. Kendilerine göre de bahsettiği konular var onların da. Fiyatların yüksek olduğunu söylüyorlar. Avrupa'da da krizle karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Şimdi şu anda biraz gurbetçilerimizden biz umduğumuzu bulamadık maalesef” diye konuştu.

“KAYSERİ'DE KONUT PİYASASI GERÇEKTEN UYGUN GİDİYOR”

Kayseri’de konut piyasasının uygun olduğunu belirten Atasoy, “Türkiye geneline baktığımız zaman Kayseri'de konut piyasası gerçekten uygun gidiyor. Vatandaş bazen konut fiyatlarına serzenişte bulunuyor, yüksek diye ama ister istemez kademeli olarak her şey arttığı için konut fiyatları da artıyor. İnşaat maliyetleri artıyor, sıfır daire fiyatları artıyor. Sıfır daire fiyatları artınca da ister istemez ikinci el piyasası artıyor. Bu da fiyatların yükselmesine sebebiyet veriyor. Ama Türkiye geneline baktığımız zaman gerçekten Kayseri'de gayrimenkul piyasası şu anda uygun” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 43 ORANINDA BİR ARTIŞ OLDU”

Konut kiralarında artış yaşandığını aktaran Atasoy; “Kira fiyatları şu anda dediğim gibi zaten belli bir dilimde artışlar oluyor. Geçen yılki fiyatlarla şimdi bu yılki fiyatlar aynı değil. Yüzde 43 oranında bir artış oldu. Bu da ister istemez kira fiyatlarını kademeli olarak yükseltiyor. Enflasyona bağlı değerlerle bir artış durumu söz konusu oluyor. Vatandaşlarımız gayrimenkulü, barınma ihtiyacı olarak görürken bir kesimde yatırım olarak görüyor. Yatırım olarak gören vatandaşlarımız bu konut kira oranlarındaki yüzde 25’lik dilimden dolayı konut almamak istiyordu. Bu da ister istemez konut piyasasının durmasına biraz da sebebiyet vermiş oldu” açıklamasını yaptı.

“KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR, GAYRİMENKUL ALMANIN TAM ZAMANI”

Gayrimenkul yatırımlarının kazandırdığını ve konut fiyatlarında artış beklediğini ifade eden Atasoy, “Genele baktığımız zaman konut her zaman için kazandırıyor. Vatandaşlarımız da durumu müsait olanlar özellikle konut almaya çalışıyor. Yalnız ben 2 konuya değinmek istiyorum. Son zamanlarda özellikle banka mevduatlarıyla ilgili bir sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız ellerindeki paralarını mevduata yatırıyorlar. Yanlış şunu unutmasınlar. Gayrimenkul her zaman için bankalardan daha çok getirir. Bunu kısa sürede değerlendiriyor olabilirler ama uzun süreli vadeye döktükleri zaman her zaman için gayrimenkul iyi bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir. Şu anda gayrimenkul almanın tam zamanı. Bazı vatandaşlarımız kredilerin düşmesiyle ilgili beklenti içerisindeler. Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de krediler düştüğü zaman ister istemez özellikle konut fiyatları yükseliyor. Özellikle barınma ihtiyacı içerisinde olan vatandaşlarımız konut alsınlar bir an önce. Zaman kaybetmesinler. Bankada parası mevduatta olan vatandaşlarımız, mevduattan paralarını çekip gayrimenkul alsınlar. Bizim vatandaşlara tavsiyemiz budur. 2025 yılının özellikle ikinci altı ayında Türkiye genelindeki izlenim konut fiyatlarının yükseleceği konusunda. Onun için şu anda konut piyasası biraz rölantide gidiyor. Bu durumda değerlendirip bir an önce de gayrimenkul almalarını tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

“KİRALIK PİYASASINI ÇOK ETKİLEMEDİ”

Suriye’ye dönüşlerin az olduğunu ve konut fiyatlarına ciddi bir etkisi olmadığını da sözlerine ekleyen Atasoy, “Kayseri'de bizim bildiğimiz kadarıyla 80 bine yakın Suriyeli vardı. Buradan gidişlerin çok olduğu kanaatinde değiliz. Hala Suriyeliler buradalar. Bizim piyasamız aslında çok etkilenmedi. Zaten belli mahallelerde oturuyorlardı. Bu mahallelerde de bizim Türk vatandaş rağbet göstermiyordu. Sahabiye’de, Fatih Mahallesi'nde, Küçük Mustafa'da, Eskişehir Bağları kısmında. Biraz da bu mahallelerde yoğundu Suriyeli vatandaşlar. Onun için zaten kiralık konutlarda oturdukları için bizim kiralık piyasasını da çok etkilemedi. Çünkü bizim Türk vatandaşlarımız, yerli vatandaşlarımız o mahallelere fazla rağbet göstermiyor. Bundan dolayı Suriyelilerin gitmesi, kalması Kayseri açısından da çok artı ya da eksi olmadı” ifadelerine yer verdi.