'Konut fiyatlarında ciddi bir artış olacak'

Ertan Taştan Mülk Ofisi Sahibi Ertan Taştan, gayrimenkul piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Taştan: “Son dönemde gayrimenkul üzerinde ciddi bir eğilim var. Bunun da gerekçesi olarak satışlarda bir artış var. Gerekçesi olarak da altındaki güncel artış etki ettiğini düşünüyorum. Artık insanlar yastık altındaki birikimlerini gayrimenkule yatırım yaparak sağlıyorlar. Haliyle de piyasamızda bir hareketlilik söz konusu oldu. Konut fiyatlarındaki artışta ana neden ne? Birinci etken haliyle artan maliyetler. Bugün yüklenici firmaların maliyet değerleri arttı. Daha önceleri topraktan alınan mülkler ucuz olarak bilinirdik ama şu anda müteahhitlerin görüştüğümüz istişareler boyutunda topraktaki alınacak dairelerin daha fazla fiyat olduğunu gördük, görüyoruz ve arz talep ilişkisi. Son dönemlerde de artışı bekliyoruz. Ciddi bir artış söz konusu olacak. Son 1 yıl içerisinde çeyrek olarak söyleyecek olursak yaklaşık dörtte üçü yani 8 ay boyunca pek bir artış söz konusu olmadı. Ama 4 aydır yüzde 20 yüzde 25 konutlarda bir artış var. Yeni yılda konut fiyatları eğer böyle devam ederse ki edecek, ciddi bir artış söz konusu olacağını öngörüyoruz. Yatırımcıların şu an tercihi konut mu arsa mı dediğinizde eğer kişilerin nakit parası var ise biz yatırımcıları iki şekilde inceliyorduk. Bir nakit parası olan, iki krediyle borçlanarak konut kredisi çekip mülk alanlardı. Şu anda konut kredilerindeki faiz oranlarını yüksek olması, artı bankaların ikinci evi alana yüzde 10, eksper değerinin yüzde 10'unu vermesinden dolayı konutlarda biraz gerileme var. Ama nakiti olan yatırımcılarımız ise arsada bunu değerlendirip kat karşılığı olarak vererek kazançlarına kazanç katıyorlar. Bu sene gurbetçi yatırımcılarımızdan ciddi bir alım oldu. Son 2 yıldır bu oran çok zayıftı. Ki dövizin artması, artma eğiliminde olması ve iç piyasadaki gayrimenkul fiyatlarındaki artışı öngöremediklerinden dolayı son 2 yılda gurbetçi vatandaşlarımıza pek bir konut ya da arsa, gayrimenkulde yatırım sağlatamadık ama bu sene tam tersine döndü, ciddi bir artış söz konusuydu” ifadelerini kullandı.