Konut satışında dolandırıcılığa dikkat!

Gayrimenkul İşletmecisi Ömer Faruk Kınaş, sazan sarmalı tarzı dolandırıcılık yönteminin son zamanlarda Kayseri’de sıkça görüldüğünü belirtti.

Uzun yıllar emlak sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade eden Kınaş, dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunarak; “Son zamanlarda otomotiv sektöründe çok sık görülen sazan sarmalı artık gayrimenkul sektöründe de görülmeye başlandı. Özellikle ilimizde son dönemde üç dört tane şahit olduğumuz dolandırıcılık olayı oldu. Bunlar nasıl gerçekleşiyor, onlar üzerinde duralım; inşallah halkımızı bilinçlendirmiş oluruz. Son dönemde insanlar sahibinden evini satmak için, ihtiyaçlarını görmek için gayrimenkulünü satışa çıkarıyorlar. Bu dolandırıcı diye tabir ettiğimiz aradaki kişiler, arayarak önce mal sahibine ulaşıyorlar. Mal sahibinden çok fazla pazarlık etmeden, internetteki fiyattan bir şekilde malı bağlıyorlar, gayrimenkule hayırlı olsun diyorlar. Sonrasında o bölgede çalışan emlakçı arkadaşları araya sokarak, "Ben bu malı hızlı bir şekilde paraya çevirmek istiyorum" talebinde bulunuyor. Sonuçta bizim sektörümüz elinde parası olup hazır bekleyen yatırımcılarla dolu. Emlakçı arkadaşlar da gayet saf duygularla, "Para kazanacağım, ben de komisyon alacağım" düşünceleriyle hemen malı el altından pazarlıyorlar ve malın fiyatı uygun olduğu için anında alıcı buluyorlar” diye konuştu.

Dolandırıcılık yöntemini anlatan Kınaş; “Satıcı ve alıcı var, uygun alan bir alıcı var, normal fiyatına satan bir satıcı var. Aradaki dönen dolandırıcının çevirdiği düzeni çok anlamıyorlar. Diyor ki oraya, "Aman eniştem gelip evi gezecek, lütfen fiyattan bahsetme, pazarlığımızdan bahsetme." Bu tarafa dönüyor, "Aman eniştem almaya gelecek, sakın sen benim malı bozdurduğumu söyleme, uygun fiyata verdiğimi söyleme." Olaylar böyle başlıyor. Sonrasında tabii alıcı hemen kapora göndermek istiyor ve aradaki dolandırıcı bu kaporayı satıcının hesabına göndertiyor. Dolayısıyla aslında baktığınızda her şey normal gidiyor. Satıcı kaporasını almış ve işlemlere tapudan başlamış, hiçbir aksilik görünmüyor. Ta ki ne zamana kadar? Son tapu imza aşamasına gelene kadar. İmza aşamasına gelindiğinde aradaki arkadaş diyor ki, "Ben size IBAN numarası atacağım, lütfen ödemeleri bu IBAN'lara yapın. Sonrasında da eniştem orada imzayı atacak size" diye emlakçı arkadaşları ve alıcıyı elinde tutuyor. Alıcı bakıyor ki her şey normal gidiyor; tapu mesajları gelmiş, ödemeler yapılmış, kapora gönderilmiş, hiçbir sıkıntı yok. Ama arada hiç fiyat konuşulmadığı için, diyelim biri malı 5 milyona sattığını düşünüyor, öteki 3 milyona alıyor aynı malı ama fiyat konuşulmuyor. Dolayısıyla son anda IBAN'larına parayı gönderirse alıcı, biraz böyle ucuz mal alıyorum diye gözü kapalı davranırsa o para maalesef gidiyor. Aradaki dolandırıcı gönderdiği IBAN'a parayı aldıktan sonra telefonlarını kapatıyor ve ortadan kayboluyor. Satıcı orada bekliyor ki hesabıma para gelecek de ben imza atacağım. Alıcı diyor ki, "Ya ben parayı gönderdim, hadi imzanı atsana!" Zaten orada olay kopuyor. Dolayısıyla burada aslında bizim önereceğimiz olay şu: Mutlaka, hani ucuz etin yahnisi yenmez, dolayısıyla bir mal ucuzsa mutlaka bunun içinde bir pislik vardır. Bunu mutlaka iyi irdelemeliler. Evi gezerken veya malı gezerken mutlaka satıcıyla bir görüşme yapmalılar; "Bu malı bu fiyata mı satıyorsunuz, biz bu fiyata alıyoruz" diye. Dolayısıyla bizim emlakçılar olarak da, gayrimenkulcüler olarak da yönlendirmek istediğimiz bu; mutlaka bir aracıyla çalışın ve mutlaka güvenilir, şeffaf çalışın. Mal kaça alınıyor, kaça satılıyor; mutlaka herkes her şeyi bilsin ve tapuda en son bir araya gelerek transfer işlemleri, ödeme işlemleri yapılsın. Çünkü böyle "Aman o duymasın, aman fiyatı bu bilmesin" konuşuldukça emin olun arkasında mutlaka bir pislik var ve bu da ister istemez tapuya gittiğinde çıkıyor ortaya” açıklamasını yaptı.

Dolandırıcılık olaylarının Kayseri’de son zamanlarda arttığına değinen Kınaş, “Biz bunu son dönemde Kayseri'de üç dört kez yaşadık. Dolandırılanlar oldu, son anda direkten dönenler oldu. Dolayısıyla arada şeffaf, güvenilir emlakçı arkadaşlarla çalışılırsa o bizlere verecekleri yüzde ikiler hani çok insanların gözüne batmasın. Çünkü paranın güvenliğini, gayrimenkulün güvenliğini biz sağlıyoruz, oradaki tüm akışı biz sağlıyoruz. O yüzden vatandaşımızı bu anlamda bilgilendirmek istedik. Çünkü bu otomotiv sektöründe çok oldu bu olaylar, sazan sarmalı; aynısı şu an gayrimenkulde fazlasıyla olmaya başladı. İnsanlar ihtiyaçtan dolayı gayrimenkullerini satıyorlar ama bu tarafta kolay yoldan para kazanmayı kendilerine meslek edinmiş insanlar, insanların bu zaafını değerlendirerek maalesef bunların önünü açıyorlar ve kolay para kazanıyorlar. Bunlara düşmeyin, düşmeyelim” ifadelerini kullandı.